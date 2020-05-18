Sinema gizli çekiciliğini kaybetti: Michel Piccoli 94 yaşında veda etti

Avrupa sinemasında 70 yıl boyunca tüm büyük yönetmenlerin en önemli filmlerindeki performansıyla sinefillerin gönlüne taht kuran Fransız aktör Michel Piccoli'nin 94 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Sinema, aktörlüğün a'sına veda etti. Jean Renoir'dan Jean-Luc Godard'a, Luis Buñuel'den Agnès Varda'ya, Jean-Pierre Melville'den Louis Malle'a, Alain Resnais'den Jacques Rivette'e, Claude Chabrol'dan Claude Sautet'ye, Manoel de Oliveira'dan Leos Carax'a Avrupa sinemasının en büyük yönetmenlerinin en iyi filmlerinde rol alan Michel Piccoli 94 yaşında öldüğü açıklandı.

AFP, Piccoli ailesinin açıklamayı yaparken ölüm nedenini belirtmediğini aktardı.

Yetmiş yılı bulan oyunculuk kariyerine 1945'te önemsiz bir rolle başlayan Michel Piccoli, 1955'te Jean Renoir'ın Fransız Kankan filmiyle büyük yönetmenlerle işbirliğine başladı.

1960'larda Godard’ın Le Mempris (Nefret) filmiyle ünlenen Piccoli, ilkin 1956'da birlikte çalıştığı Buñuel'in 1967 tarihli Belle de jour (Gündüz Güzeli) filmiyle sinemaseverlerin hafızında iz bıraktı.

Buñuel'in pek çok filminin vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Piccoli, aynı zamanda Fransız sinemasına tarzını verenlerden en yenilikçilerine pek çok yönetmeninin filmine kendi oyunculuk dokunuşunu kattı.