Pink Floyd'da yılların husumeti yeniden alevlendi: David, grubun sahibi olduğunu düşünüyor

Roger Waters ve David Gilmour arasındaki kan davası yeni bir videoyla alevlendi. Gilmour tarafından grubun web sitesinde ve sosyal medya kanallarında ‘yasaklandığını’ duyuran Waters, “David, Pink Floyd'un sahibi olduğunu düşünüyor” dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un iki üyesi Roger Waters ve David Gilmour arasında bir türlü son bulmayan anlaşmazlık yeniden alevlendi.

Besteci, bas gitarist ve solist Roger Waters, sosyal medya hesaplarından ve YouTube’dan paylaştığı videoda, Gilmour tarafından grubun web sitesinde ve sosyal medya kanallarında ‘yasaklandığını’ söyledi.

Waters, “Web sitesinde bana dair hiçbir şey yok. David Gilmour tarafından web sitesinden yasaklandım. David grubun sahibi olduğunu düşünüyor. Galiba 1985’te gruptan ayrıldığım için Pink Floyd’a sahip olduğunu, benim mevzu dışı olduğumu, çenemi kapatmam gerektiğini düşünüyor” dedi.

Waters’ı kızdıran, grubun efsanevi albümü The Wall’da yer alan ‘Mother’ adlı şarkının, kendisinin de yer aldığı yeni versiyonuna Pink Floyd’un resmi sitesinde yer verilmemesi oldu. Bunun gibi pek çok çalışmasının yok sayıldığını ünlü müzisyen Waters,ayrıca Pink Floyd’un sosyal medya hesaplarının, Gilmour'ın eşi yazar Polly Samson’ın reklamını yapmak amacıyla kullanıldığını vurguladı.

Waters, “Bu yanlış. Grubun resmi web sayfasına abone olan 30 milyon kişi, hayatta kalan üyelerin çalışmalarına eşit erişime sahip olmalı. Sonuç olarak, hepimizin eşit erişim hakkına sahip olmasının ve projelerimizi paylaşmamızın daha adil ve doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ünlü müzisyen bu konuya bir çözüm getirmek amacıyla yaklaşık bir yıl önce grup üyeleriyle bağlantı kurduğunu ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

© AFP 2020 / JOHN D MCHUGH Pink Floyd, dağıldıktan yıllar sonra 2005'te Live 8 yardım konseri için Londra’da bir araya gelmişti. (David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason and Richard Wright)

Pink Floyd, 1965 yılında Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters ve Richard Wright tarafından kuruldu. David Gilmour Aralık 1967'de gitarist ve vokalist olarak gruba katıldı. Waters’ın 1985’te grubu terk etmesinin ardından, Pink Floyd yoluna devam etti ancak iki albüm daha çıkardıktan sonra 1994’te dağıldı.

Waters, kendisi olmadan Pink Floyd adını kullandıkları için diğer grup üyelerini dava etti, ancak kaybetti.

Grup, 2005 yılında Live 8 yardım konseri için Londra’da bir araya gelince, bu durum Pink Floyd’un yeniden bir araya geleceği söylentilerine yol açtı. Ancak Waters ve Gilmour böyle bir planları olmadığını açıkladı.

Syd Barrett’ın 2006’da, Richard Wright’ın 2008’de yaşamını yitirmesinin ardından gruptan geriye Mason, Waters ve Gilmour kaldı.