Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' diziye uyarlanıyor

Orhan Pamuk’un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, Amazon tarafından diziye uyarlanıyor. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer alacağı iddia ediliyor.

Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan Ranini’nin aktardığına göre Amazon Prime, Orhan Pamuk‘un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi‘ni diziye uyarlıyor.

Evet, Orhan Pamuk'un #MasumiyetMüzesi kitabı @PrimeVideo'ya dizi olacak. 2 yıldır gündemde. Proje, canımız ciğerimiz Erik Barmack ve OGM Pictures ortak yapımı. Ancak başrol Kıvanç Tatlıtuğ değil. Hatta bu oyuncu yapım ortağı olarak da dahil olacak, "nezaket anlaşması" imzalandı. — ranini® (@raninimanini) May 22, 2020

​Masumiyet Müzesi dizisinin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği, ancak Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu söyleniyor. Bu isim ise Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy.