Ukrayna’da Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni düzenleyen Hitler’in yer aldığı oyun geliştirildi

Starni Games tasarımcılarının Strategic Mind: Blitzkrieg adlı yeni strateji oyununa eklediği videoda Adolf Hitler, ‘Moskova muharebesinde zafer kazandıktan’ sonra Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni düzenlerken görülüyor. Tasarımcılar ise bu hikayeyi ‘alternatif tarih’ olarak tanımlıyor.

Görüntülerde Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) sembolleri bulunan forma giymiş faşistlerin Lenin Mozolesi’nin üzerinde dikilirken görülüyor. Steam platformundaki açıklamada, oyunda Hermann Göring, Erwin Rommel, Franz Halder gibi tarihi ünlü isimlerin yer aldığı belirtiliyor. Oyunun anonsunda ise ‘Alman ordusunun başında tüm Avrupa’ya diz çöktür’ çağrısı yer alıyor.

Oyun Rusya’daki bazı yetkili isimlerin dikkatini çekti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyelerinden Senatör Frants Klintseviç, Govorit Moskva radyosuna demecinde bu tür projelerin uluslararası hukuka aykırı olduklarını ve faşist ideolojisinin propagandası olarak takibe alınması gerektiğini vurguladı.

Klintseviç, “Bu ceza gerektiren bir suçtur. Bu nedenle böyle bir oyunu tanıtanlar derhal cezai kovuşturmaya tabi tutulacak” ifadelerini kullandı.

Rusya’daki kullanıcılar şu anda oyunu engelsiz bir şekilde satın alabiliyor.