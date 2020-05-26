J. K. Rowling, sürpriz kitabını tavan arasından indirdi: Karantinadaki çocuklar okusun diye ücretsiz yayınlıyor

Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling, sürpriz bir öykü kaleme aldığını, karantinadaki çocukların okuyabilmesi için internet üzerinden ücretsiz yayınlayacağını duyurdu. Rowling, öykünün resmedilmesini de okuyuculara bıraktı.

Harry Potter roman serisiyle dünya çapında üne kavuşan Joanne Kathleen ‘Jo’ Rowling veya bilinen adıyla J. K. Rowling, sürpriz bir duyuru yaparak ‘Ickabog’ adında bir öykü kaleme aldığını açıkladı.

Yaklaşık 10 yıl önce bu öyküyü yazmaya başladığını, çoğunluğu el yazısı olan müsveddeleri tavan arasında sakladığını söyleyen Rowling, öyküyü çocuklara sunmaya karar verdiğini söyledi. Kitabın bölümlerinin parça parça internet üzerinden yayınlanacağını belirtti.

Rowling, “Çok yakın zamana kadar, Ickabog'un hikâyesini duyan tek kişi benim iki küçük çocuğumdu. Ickabog'u çevrimiçi olarak ücretsiz yayınlamaya karar verdim. Böylece karantinadaki çocuklar veya bu garip, sarsıcı zamanda okula geri dönen çocuklar bunu okuyabilir ya da birilerinden kendine okumasını isteyebilir” dedi.

Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called

The Ickabog. You can read more about how, why and

when The Ickabog was written at https://t.co/MgH9NZnSAS



2/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

'Harry Potter'ın devamı değil'

Kafa karışıklığını gidermek de isteyen sevilen yazar, Ickabog’un efsaneleşmiş Harry Potter serisinin devamı olmadığının altını çizdi.

Okuyucuların da kitaba dahil olmasını isteyen J. K. Rowling, çocuklara “Kitabı benim için resmedin. Hayal gücünüzü serbest bırakın” çağrısında bulundu.

Kasım 2020’de Ickabog’un basılacağını belirten ünlü yazar, çizimler arasından seçilenlere kitapta yer vereceklerini duyurdu.

Rowling ayrıca kitaptan elde edeceği telif haklarının tamamını salgından etkilenen kişilere yardım amacıyla kullanılmak üzere bağışlayacağını belirtti.