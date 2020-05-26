Emre Kınay isyan etti: THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa biz de tiyatroları açabiliriz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme sürecinde Türk Hava Yolları'nın (THY) yeniden uçuşlara başlayacak olmasına tepki gösteren Emre Kınay, "THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa ki satıyor biz de tiyatroları açabiliriz demek ki” ifadelerini kullandı.

Salgının ilk günlerinde tiyatroların hemen kapatılmaması adına bir hayli direnen ve Duru Tiyatro'da gösterilerini elinden geldiğince sürdürmeye çalışan Emre Kınay konulan yasakların ardından temsillerine ara vermişti. Sözcü'nün aktardığına göre, sosyal medya hesabından süreci takip eden ve tiyatroların da normalleşme sürecinde açılması gerektiğini sürekli olarak söyleyen Kınay, THY’nin uçuşlarına başlayacağını duyurmasının ardından sosyal mesafesiz bilet satmaya başladığını iddia ederek bunun kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa ki satıyor biz de tiyatroları açabiliriz demek ki.”

© Fotoğraf : Instagram/emrekinay Kınay, sosyal medya hesabından THY'nin uçuşlara başlayacağını belirterek tiyatroların da normalleşme sürecinde açılması gerektiğini söyledi.

Kınay ayrıca takipçilerinden bu haksızlığın duyurulması için kendisine yardımcı olmalarını da istedi.

Alınan kararların çifte standart oluşturduğunu söyleyen Emre Kınay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Havalandırma ve kabin şartları içinde olmasına rağmen herkes yanyana oturup uçabilecekse herkese yanyana oturup maskesiyle tiyatro izleyebilir bu bir uygulamaya itirazdır, paylaşınız! Bu kadar saçmalık yeter!”