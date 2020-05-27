Antik Roma dönemine ait lahitte Truva Savaşı'nın tasvir edildiği belirlendi

Bursa'da, 2015 yılında toprak altından çıkarılan 2. yüzyıl antik Roma dönemine ait mermer lahitin bir yüzündeki kabartma heykellerde Truva Savaşı’nın, diğer yüzünde ise mevsimleri tasvir eden kadın figürlerinin olduğu tespit edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2015 yılında Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytin bahçesinde 2. yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartıldı. İznik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş kabartma heykeller, sanat tarihi uzmanları tarafından incelenmeye başlandı.

Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar, heykellerin Truva Savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve çeyrek tanrı kabul edilen Aşil'e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunduğu belirlendi.

Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, konuyla ilgili olarak "Asıl önemli sorulardan biri de lahitin İznik'te olması. Efsanelerden biri Truva Savaşı'na İznik'ten giden savaşçıların olduğu yönünde, onların anısına mı yapıldı, bunu bilemiyoruz" dedi.