Düşünür-şair-yazar-çevirmen Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Metis Yayınları ölüm haberini "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz" mesajıyla paylaştı.

Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/CzjdvvUK7Z — Metis Yayınları (@Metiskitap) May 31, 2020

​Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. Wittgenstein'ın eserlerini de Türkçeye ilk defa Aruoba çevirdi.