İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rapçi Rota’ açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada ‘Rota’ ismiyle bilinen Rapçi Bulut Alpman’ın gözaltına alındığına dair haberleri yalanladı: “Kamuoyunda Rota ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir.”

Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyunda ‘Rota’ ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ne olmuştu?

Alpman, sabah saatlerinde İstanbul’daki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığına dair Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Görüntülerde kapıya vuran polislerin, “Kapıyı kırarız” dediği duyuluyordu. Rota‘nın yeni şarkısı ‘Ağla’nın klibi nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Klipte, Bilal Erdoğan maskesiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde çekilen sahnede “Bilal’e anlatır gibi anlatcam sizlere çocuk” ifadesine yer verilmişti.