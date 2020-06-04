Jennifer Aniston, koronavirüs ile mücadele kapsamında çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

Yayınlandığı dönem Friends dizisi ile gönüllere taht kuran Jennifer Aniston, 1995 yılında fotoğrafçı Mark Seliger tarafından çekilen çıplak portresini, koronavirüs ile mücadele kapsamında açık artırmaya çıkardı.
Sözcü'nün aktardığı habere göre Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie’s ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı” diye yazan Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz koronavirüs testi ve tedavisi için kullanıcağını belirtti.
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My dear friend @markseliger teamed up with @radvocacy and @christiesinc to auction 25 of his portraits - including mine ☺️- for COVID-19 relief... 100% of sales proceeds of this portrait will go to @NAFClinics, an organization which provides free coronavirus testing and care nationwide to the medically underserved. Link in my bio to learn more about the auction. Thank you again to Mark for allowing me to be part of this ❤️🙏🏼 #radart4aid
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