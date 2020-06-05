Kayıt
21:10 05 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Patara'daki yazıtın Roma senatörüne adandığı ortaya çıktı

    © AA /
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/81/1042198146_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_fe43e52e2c25f8b28b0c9769eab475a2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202006051042198186-pataradaki-yazitin-roma-senatorune-adandigi-ortaya-cikti/

    Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan yazıtın Roma senatörü Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandıran bir eser olduğu belirlendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından kentte yoğunlaşan kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne bölümünde bulunan yazıt üzerinde yapılan incelemeler sona erdi. 

    Yazıt bilimcilerinin (Epigrafist) yaptığı incelemede yazıtı kentin önde gelen ailelerinden ve en zengin kadınlarından Vilia Prokla'nın yaptırdığı ve yazıtla Roma senatörü ve Kıbrıs ile Pontus Eyaletlerinin valisi olan oğlu Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer'i onurlandırdığı ortaya çıktı.

    Hakkında şimdiye kadar bilgi bulunmayan Celer ile ilgili birçok ayrıntı aktaran yazıt, kazı evinin bahçesinde bir süre bekletildikten sonra Demre Müzesi'nde sergilenecek.

    Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yazıtın ellerine 27 parça halinde geçtiğini söyledi. Işık, büyük bir yangın tabakasının içinde bulunan yazıtın Antalya Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı uzmanlarınca restorasyonunun yapıldığını bildirdi.

    Işık, eserin çok önemli bir Patara yurttaşını onurlandıran bir yazıt olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

    "Yazıt ile onurlandırılan Celer, Patara'nın en önemli ailesinden geliyor. Annesi önemli görevler üstlenen oğlunu onurlandırıyor. Celer'in bu yazıttan Roma Senatörü olduğunu öğreniyoruz. Bu çok önemli. Ayrıca Kıbrıs ve Pontus Eyaleti'nin de valisi olduğunu öğreniyoruz. Celer'in birçok önemli görevi var. 10 kişilik dava suç yargıçları grubu üyesi, tahıl bağışından sorumlu komitenin üyesi, 5. Makedonya lejyonunun senato sınıfından birisi. Yazıt bunun gibi onun birçok görevini sıralıyor. Patara halkı ve annesi büyük makamlara gelmiş önemli yurttaşıyla çok gurur duyduğu için onu tiyatronun sahne binasında bir heykel ve yazıtla ölümsüzleştiriyor. Yazıtın milattan sonra 147 yılında yapıldığını tahmin ediyoruz."

    Yazıtın kendilerini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Işık, "Bu çok önemli bir yazıt. Celer'in annesi ve kendisiyle aynı adı taşıyan babası hakkında bilgimiz vardı. Ancak kendisi hakkında yeterli bilgimiz yoktu. Ayrıntılı bir bilgiye sahip olmuş olduk. Eski çağ bilimcileri açısından gerçekten çok kıymetli bilgiler var. Bize Patara Yılı hediyesi oldu" diye konuştu.

    Yazıtı yaptıran Celer'in annesi Vilia Prokla'nın çok zengin bir kadın olduğunu anlatan Işık, antik tiyatronun sahne binasındaki heykelleri yaptıran kişi olduğunu dile getirdi.

    Işık, bu heykelleri de Roma İmparatoru Antoniunus Pius'a adadığını ifade etti.

     

    Etiketler:
    Adak, Roma, Patara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Anapa kentinin kuşbakışı manzarası
    Dünyanın dört bir yanından drone ile çekilmiş kuşbakışı manzaralar
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet