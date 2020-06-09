Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncularından Ayşegül Atik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavisi süren Ayşegül Atik, dün akşam saatlerinde solunum şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu, sağlık ekiplerinin 6 saat süren çabasına rağmen 00.10 sularında vefat etti.

Yine eksildik.. Ayşegül Atik..yıldızlar yağsın üstüne.. pic.twitter.com/di1RqGWplW — orhan aydın (@orhanaydin6) June 9, 2020

​Ayşegül Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için 'Önce alışveriş sonra fiş' sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.

​Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde dersler veren Atik, 'En Son Babalar Duyar' dizisinde de rol almıştı.

Sanatçı, 'Şen Yuva' ve 'Kısmetim Otel' gibi yapımların yanı sıra Devlet Tiyatrosu'nda 'Gömü', 'Ezgiler Ezgisi', 'Ceza Kanunu', 'Yollar Tükendi'nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda yer aldı.

Meslektaşımız Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun 🙏 #AyşegülAtik pic.twitter.com/uybgEYkSQh — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) June 9, 2020

​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta oyuncunun vefatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



Sanat camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/N6HWmxxdqa — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 9, 2020

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