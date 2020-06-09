Kit Harington, Jon Snow'un neden Demir Taht'a oturmadığını anlattı

Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington, Game of Thrones dizisinin tartışmalı finaliyle ilgili konuştu.

Harington, canlandırdığı karakterin kral rolü için uygun olmadığını belirterek, “Bana, ‘tahta oturmamanız üzücü’ ya da ‘Daenerys’le birlikte tahta oturmamanıza yazık oldu’ dediklerinde, ben buna katılmıyorum, çünkü Jon’un yeri her zaman kuzeydi” dedi.

Kit Harington on Jon Snow’s ending in #GameOfThrones



“I could go on about this for hours” pic.twitter.com/B55kOg6HJj — EᗰIᒪIᗩ ᑕᒪᗩᖇKE | 🅴🆃🅴🆁🅽🅰🅻🆂 (@purple_dwagon) May 26, 2020

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Jon Snow’un güneyde hiçbir zaman mutlu olmayacağını ve onun bu anlamda Ned Stark'a benzediğine vurgu yapan Harington, Ned güneye gittiği zaman kendini tehlikelerin içinde bulduğunu ve aynı şeyin Jon için de geçerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dizinin yüklediği sorumluluğunun baskısı altındaydı, çok önemli bir role sahip ve işi gerçekten kolay değildi. Sonlara doğru hafiflesin istedim. Sonunda, bu yükten kurtuluyor ve yaşadığı tüm zorluklardan uzaklaşarak kuzeye gidiyor.”

İzleyicilerin çoğu Snow’un tahta oturmasını beklerken, Snow, Daenerys Targaryen’i (Emilia Clark) öldürdükten ve kuzeye dönmek zorunda kaldıktan sonra güç beklenmedik bir şekilde Bran Stark'a (Isaac Hempstead-Wright) geçmişti.