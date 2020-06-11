Coachella festivali salgın nedeniyle iptal edildi

ABD'de Kaliforniya eyaletinin Riverside şehrinde düzenlenen, en az 250 bin kişinin katılmasının beklendiği Coachella Müzik ve Sanat Festivali resmen iptal edildi.

Riverside County sağlık görevlisi Dr. Cameron Kaiser, “Salgının sonbaharda kötüleşebileceğine dair göstergeler nedeniyle endişeliyim. İlk önceliğim toplumun sağlığı” ifadelerini kullandı.

Daha önce festivalin 9-11 Ekim ve 16-18 Ekim tarihlerine ertelendiği açıklanmıştı. Festivalde bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott ve Lana Del Rey gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı duyurulmuştu.

Öte yandan Chicago'da düzenlenen Lollapalooza ve Kaliforniya’da düzenlenen Stagecoach festivalleri de iptal kararlarından nasibini aldı.