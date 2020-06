Irkçılık protestolarının ardından yayından kaldırılan Rüzgâr Gibi Geçti, 'tarihi bilgilendirmeyle' ekrana dönüyor

Irkçılık karşıtı protestoların ışığında ‘köleciliği romantize ediyor’ eleştirileri üzerine HBO Max yayınından kaldırılan ünlü Hollywood filmi 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) dönüyor. Ancak filme Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir bölüm eklenecek.