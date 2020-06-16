2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın, dünya fotoğraf endüstrisinin önde gelen isimlerinden oluşan jürisi 5 binden fazla çalışma içinden en iyilerini seçti. Bu yılki ödüller için 75 ülkeden yüzlerce genç foto muhabir yarıştı.

Yarışmanın kısa listesine, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin temsilcileri girmeyi başardı. Kısa listede ayrıca Rusya, ABD, Fransa, Hindistan, İtalya, İspanya, İran, Bangladeş, Almanya, Macaristan, Belarus Güney Afrika, Çin, İngiltere, Avusturya, Arjantin, Brezilya ve Haiti yer aldı.

Bu yılki yarışmaya katılan tüm çalışmalar aşırı bir görsel güzelliğe sahipti. Genç foto muhabirler bu güzellik sayesinde, sosyal ve politik çatışmalardan çevre sorunlarına kadar günümüzün acil problemlerini dile getirerek onları kavramaya çalışıyor. Onların görüşüne göre, muazzam bir hümanist gücün yattığı bu güzellik gerçekten dünyayı kurtarabilir.

Yarışmanın küratörü, ‘Rossiya Segodnya’ uluslararası haber ajansının görsel projeler başkanı Oksana Oleynik, bu yılki ödül sahipleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Noosfer felsefesi ve okyanus sorunları, günümüz Hindistan’da egzotik mesleklerin yeniden doğması ve Kongo’da ekolojik dengenin korunması sorunları, Afrika kıtasında Ebola virüsünün patlak vermesi ve küçük halkların dini gelenekleri, Stenin ödülleri sahiplerini kaygılandıran sorunların sadece bir kısmı. Yarışmacılarımızın görüşüne göre, modern dünyada özel bir felaket veya esenlik yok, her şey birbiriyle bağlantılı. Yarışmacılarımızın bu bağlantıları ne denli ustalık ve doğru bir şekilde ortaya koyduğu bizi şaşırtmaya ve memnun etmeye devam ediyor”.

Ödül sahiplerinin isimleri eylül ayında, stenincontest.ru | stenincontest.com siteleri üzerinden açıklanacak.

Organizatörler ayrıca ödül sahipleri için dünya turu düzenlemeyi planlıyor.

Rusya’da UNESCO Komisyonu’nun desteğiyle Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor. Bu yarışma, yetenekli, duyarlı ve her şeye açık genç fotoğrafçıların çevremizdeki insanlara ve olaylara dikkat çekmeye çalıştığı bir platform olarak hizmet veriyor.