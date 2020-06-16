Coşkun Sabah ve Işın Karaca İstanbul Yeditepe Konserleri'nde izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Performansı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Coşkun Sabah, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel halk hizmeti için. Halkı morallendirmek, müzikten yoksun bırakmamak, bizi sevdiklerimizle buluşturmak, bence çok çok iyi bir düşünceydi. Yürekten kutluyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum Cumhurbaşkanımıza" dedi.

Işın Karaca ise "Bu zor günlerde müzisyenine, sanatçısına sahip çıkan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz sevgilerimizle bu geceye başlıyoruz." diye konuştu.

Karaca, daha önce verdiği bir röportajda, "Ocak ayında deprem oldu, her şey durduruldu, işler iptal oldu, biz ocak ayında çalışmadık. Şubatta şehitlerimiz vardı, yine çalışmadık. Mart ayında pandemi vurdu. Benim 1 Ocak’tan 10 Mart’a kadar 26 konserim iptal oldu. Şimdi yaz konserlerimi hiç saymıyorum. Sadece bu döneme ait bir durum değil işte" demişti.

Coşkun Sabah ise, "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" açıklamasının tepki çekmesi üzerine yaptığı bir değerlendirmede, "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" ifadelerini kullanmıştı.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

Sabah ve Karaca'nın ardından Serdar Ortaç-Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy-Zekai Tunca, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar-Bülent Serttaş, Selami Şahin-Nükhet Duru, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.