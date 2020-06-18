Kayıt
16:07 18 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sümer Ezgü

    Sümer Ezgü: 'Dalga Dalga' isimli 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünü oyun havası tarzında yayınlayanları kınıyorum

    © AA /
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104227/83/1042278355_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_c6a00009b4d84664096e6c4ff82d1c7d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202006181042278209-sumer-ezgu-dalga-dalga-isimli-denizin-dibinde-hatcem-turkusunu-oyun-havasi-tarzinda-yayinlayanlari/

    Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünün ağıt niteliğinde yazıldığına işaret ederek, son dönemde bu türküyü göbek havası tarzında yorumlayanlara tepki gösterdi: "Deha Bilimlier'in ve Murat Övüç'ün okuduğu türkü aslında aile dramını yansıtmakta. Oyun havası tarzında lanse edip, yayınlayan bu kişileri kınıyorum."

    Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Denizin Dibinde Hatçem türküsünün ağıt niteliğinde yazıldığına işaret ederek, son dönemde bu türküyü göbek havası tarzında yorumlayanlara tepki gösterdi. Türkünün kaynak kişisi Seyfi Türkol'un oğlu Metin Türkol (63) ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de bu türkünün farklı bir şekilde yorumlanmasına tepki gösterdi. Ezgü, türkülerin milli bir kültür olduğunu anlattı.

    Tarihi eserlerin korunması için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Ezgü, türkülerin korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bir şekilde önlem alması gerektiğini söyledi.

    Denizin Dibinde Hatçem türküsünün Burdur'un Arvallı ve Kayış köylerinde yaşayan 2 Hatice'nin sevdikleriyle kaçış hikayelerinin ardından yakılan iki ağıtın zamanla birleşmesinden oluşan bir türkü olduğunu aktaran Sümer Ezgü, bu türkünün aslında ağıt olduğunu vurguladı. Sümer Ezgü, bu gibi Türk Halk Müziği'ne değer katmış türkülerin göbek havası tarzında söylenmesine de tepki gösterdi.

    'Anonim eserler de hepimizin ama koruma altına alınması gerekir’

    "Tanıdığım bir arkadaşım küf, pas tutmuş bir türkünün tekrar ortaya çıkarıldığını söyledi. Türküler niye küf tutsun ki? Denizin Dibinde Hatçem türküsü düğünlerde, konserlerde ve radyolarda çalar” diye konuşan Sümer Ezgü, şunları kaydetti:

    Milli Eğitim Bakanlığı
    © AA /
    Türk müziği 'makam'ları müfredatta
    “İnsanların dilindedir bu türkü. Neden pas tutsun? Altın pas tutmaz ama bu türküleri koruma altına almak lazım. Bu türkünün kaynak kişisi rahmetli Seyfi Türkol'un oğlu Metin Türkol beni aradı. 'Hocam bu nasıl iştir, babamın türküsü nasıl bu hale gelebilir' dedi. Ben de o yorumları dinledim, izledim, inanın üzüldüm. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de arayıp aynı şeyleri söyledi. Bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Türküler bu kadar korumasız mı? Bunlar bu toprağın eserleri, yaşanmış hikayeler. İsteyen istediği gibi kullanabilir mi? Eserleri korumak için telif yasası var ama maalesef derleme eserler telif kapsamında değil. Anonim eserler de hepimizin ama koruma altına alınması gerekir. Derlemecilerin, ozanların ağzından söylenen bu türkülerin kaynak kişileri de 'işlemeci' tanımıyla yasaya girerse isteyen istediği şekilde bu türküleri kullanamaz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir şekilde bu konulara el atması gerekiyor. Türküler bu kadar sahipsiz olmamalı.”

    'Savaşa gidenlerin arkasından söyleniyor ama herkes göbek atıyor’

    Ağıt niteliğinde yazılan 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünde aşk sözlerinin yer aldığını anlatan Sümer Ezgü, şöyle devam etti:

    "Türküde bir hüzün var. Göbek havası değil ki bu. Kaybettiği aşkın arkasından yazılan hüzünlü bir ezgi, bir çığlık. 'Ben Hatçemi kaybettim dumanlı dağlar, gözlerimin yaşı durmadan çağlar' Burada göbek atılır mı hiç? Tıpkı 'Hey 15'li 15'li' türküsü gibi. Savaşa gidenlerin arkasından söyleniyor ama herkes göbek atıyor ya da 'Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar' türküsünde annesinden ayrı kalmış genç gelin kızın yaptığı 'uçan kuşlara malum olsun ben annemi özledim' diye yaktığı bir türkü. Bunlar göbek havası değildir.”

    'Hak ettiği değeri görmelidir’

    Halk ürünleri olan türkülerin sahipsiz olduğunu vurgulayan Ezgü, "Oysa Türkiye'ye gelen insanlar gökdelen çekmiyor. Ayakkabıcıyı, Kaleiçi'ndeki etnik Anadolu evlerini çekiyor. Bizim yemeklerimizi yemek istiyorlar. Bizim müziklerimizi, türkülerimizi dinlemek istiyorlar. Biz Yörük çadırı yapıyoruz, içerisinde dıstık dıstık müzik çalıyor. Türk gecesi adı altında bize ait olmayan Arap kültürünü dinletiyoruz. Biraz farkındalığa ihtiyacımız var. Bu ülkenin kültürü değerlidir ve hak ettiği değeri görmelidir. Müzisyen arkadaşlarımız o değeri göstermelidir" diye konuştu.

    'Oyun havası tarzında yayınlayan kişileri kınıyorum'

    Denizin Dibinde Hatçem türküsünün kaynak kişisi Seyfi Türkol'un oğlu Metin Türkol, bu türkünün farklı bir şekilde yorumlanmasına tepki gösterdi:

    "Babam, son zamanlarda disko tarzı müzik olarak yorumlanan 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünün kaynak kişisidir. 1960'lı yıllarda babam köy köy dolaşıp, türkünün 12 kıtasını bir araya getirdi. 1967 yılında Mehmet Erenler tarafından TRT repertuvarına kazandırıldı. Radyoda bu türküyü okuyan ilk hoca Mehmet Erenler'dir. Son günlerde popüler olan Deha Bilimlier'in ve Murat Övüç'ün okuduğu 'Dalga Dalga' isimli 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsü, aslında aile dramını yansıtmaktadır. Bu türkünün içeriğinde yazılanlar gerçektir. Bir oyun havası tarzında değildir. Bu türküyü oyun havası tarzında lanse edip, yayınlayan bu kişileri kınıyorum. Deha Bilimlier isimli kişiye sosyal medyadan ulaştım. Bu türkünün anonim olduğunu, türkü üzerinde hiçbir hakkımız olmadığını, istediğimiz yere şikayet edebileceğimizi söyleyip, 'Paranız varsa gidin avukatlara para yedirin' diye cevap verdi. Murat Övüç'e ulaşma zahmetinde bulunmadım. Bu yüzden bu türkünün aslı gibi okunmasını rica ediyorum. İki sanatçıyı da protesto edip, kendilerini saygıya davet ediyorum."
    'En sert tepkimizi koymaya devam edeceğiz'

    Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, şunları söyledi:

    "Bizim 'Hatçem' türkümüz yöremize ait en güzel türkülerimizden birisidir. Mehmet Erenler tarafından derlenmiş. Burdur halkının uzun yıllardır dinlediği hazin bir aşk öyküsünü anlatır aslında. Bu türkünün hikayesi eski adı Arvallı, şimdiki adı Bağsaray beldemizden Antalya'ya kadar uzanan öyküsü olan güzel bir türküdür. Bu türkü geçen günlerde bir sosyal medya fenomeni tarafından resmen bambaşka bir formatta ve türkünün hem ruhuna hem hikayesine aykırı şekilde oyun havasına döndürülmüş durumda. Ben de bunu kendi sosyal medya hesabımdan protesto ettim ve dedim ki 'Popüler kültürün, kültürümüze egemen olması ve yozlaştırılmasını kabul etmiyorum. Üzülerek de takip ediyorum. Bu konuda da gereken tepkiyi herkesin göstermesini istiyorum' dedim. Türkünün aslını birçok halk müziği sanatçımızdan dinledik. Halen birçok video kanalında mevcut. Şarkılaştırılmaya çalışılıyor türkümüz. Batı çalgıları ile 9/8'le çalınıp göbek havasına dönüştürülen Hatçem türküsünü dinlemek istemiyoruz. Hikayesini dinlemek isteyen herkesi Burdur'a davet etmek isterim. Hüzünlü bir aşk hikayesi. Bunlar bizim kültür varlıklarımız. Hayatın tam da kendisi. Hayatı anlatan bunu saza söze döken bir kültür varlığı. Bu nedenle de korunması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki bir taş binayı koruyorsak, türkülerimizi, şarkılarımızı, halk ezgilerimizi de korumak zorundayız. Kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Bir Burdur türküsünün bu hale getirilmemesi gerekiyor. En sert tepkimizi koymaya devam edeceğiz."

    Etiketler:
    Eleştiri, ağıt, Türk Halk Müziği, türkü, Murat Övüç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    Karikatür
    Alman Savunma Bakanı: ABD askeri ABD’nin güvenliğinin garantisi için de buradalar
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet