‘Kristen Stewart, Prenses Diana’yı canlandıracak’

Deadline’ın aktardığına göre 'Spencer' adlı dram, Prenses Diana’nın Prens Charles’tan ayrılmaya karar verdiği günleri anlatacak. Yönetmenliğini Şilili Pablo Larrain’ın üstleneceği filmin başrolünde Kristen Stewart oynayacak.

Film çalışmalarına 2021’de başlanması beklendiği bildirildi.

Prenses Diana ve Prens Charles, 1996’da ayrılmıştı. Diana, 31 Ağustos 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’te bir kazada hayatını kaybetmişti.

Prensesin bulunduğu otomobil Pont de l'Alma köprüsü altındaki karanlık tünelin duvarına çarpmıştı. Araçta ayrıca sinema yapımcısı Dodi el-Fayed de vardı. El-Fayed ve sürücü olay yerinde can verirken Diana’nın koruma görevlisi ağır yaralanarak hayatta kalmayı başarmıştı. Diana hastaneye kaldırılmış, ama tüm müdahalelere rağmen birkaç saat sonra yaşamını yitirmişti.