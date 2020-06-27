Cem Yılmaz’dan Netflix’e tepki: Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını öğreneceksin

Komedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2'yi paylaşmayan Netflix'e tepki gösterdi.
Tepkisini twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle Netflix Türkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?”
Netflix Türkiye nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa ? pic.twitter.com/IOTzSUVWbO— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 27, 2020
Cem Yılmaz'ın tepkisinin ardından Netflix ekibi Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet’idir" mesajı attı.
Bu bir #KarakomikFilmler2 duyuru tweet’idir. 📣 https://t.co/CAhrlU7gTL— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 27, 2020
Netflix'in bu tepkisine Cem Yılmaz,"Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni" diye yanıt verdi.
Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin.Şakacı seni. pic.twitter.com/QlqMKPluS4— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 27, 2020
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