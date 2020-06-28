Sanatçı Muazzez Ersoy, "İstanbul Yeditepe Konserleri’ni eleştirenler, bu sektördeki emekçilerin bir ailesi olduğunu unutmamalı. Cumhurbaşkanımız ne yaparsa yapsın eleştiriliyor. Herkes kendi sahne fiyatının altında ücret aldı" dedi. Ersoy konserlerin para kazanmak için değil müzik sektörü çalışanlarına yardım için yapıldığını söyledi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan sanatçı Muazzez Ersoy, koronavirüs pandemisinin sanat camiasına etkileri ve alınan ücretler sebebiyle tartışmalara neden olan Yeditepe Konserleri hakkında konuştu:

Cumhurbaşkanlığı’nın organize ettiği ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahne alan sanatçıların çok yüksek ücretler aldığı söylentisi yayıldı. Bu, bazı kesimler tarafından çok eleştirildi. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz?

‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ni eleştirenler, bu sektördeki emekçilerin bir ailesi olduğunu unutmamalı. Cumhurbaşkanımız ne yaparsa yapsın eleştiriliyor. Herkes kendi sahne fiyatının altında ücret aldı. Bana ödenen tüm parayı orkestra arkadaşlarıma, kuaförüme, asistanıma, yardımcılarıma ödedim. Böylesine zor bir süreçte, eleştirmek yerine birbirimize destek olmalıyız.

"Madem konser verilecek, ücretsiz verselerdi" diyenler oldu. Hatta birkaç sanatçı da "Biz ücretsiz halk konserine hazırız" dedi. Sizce haksızlar mı?

Herkesin sözü, kendisine aittir. Ben, verdiğim yardım konserlerinin sayısını unuttum. Ankara’da koca hastane yaptırdım. Lösemi Hastanesi’nin kuruluşunda vardım. Ankara Oran’daki evimi, hastaneye bağışladım. Yaptığımız iyilikleri, her defasında kalem kalem sıralayamayız Alev’ciğim. Her defasında hatırlatmak mı gerekiyor? Sadece Türkiye’ye değil, Kosova’ya kadar yardım ettim. ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ para kazanmak için değil müzik sektörü çalışanlarına yardım için yapıldı.

Özellikle sanatçılara karşı, sosyal medyada sarf edilen zehir gibi sözler konusunda ne düşünüyorsunuz?

Sanatçılar, insanlara neden bu kadar rahatsızlık veriyor, anlamıyorum. Sanatçılara hakaret ettiğinde mutlu olanlar var. Bu; hasetlikten, fesatlıktan, kıskançlıktan başka bir şey değil. Sosyal medyayla aram ateş gibi; ne çok yaklaşıyorum ne çok uzaklaşıyorum. Her gün bir şey paylaşacağım diye uğraş vermiyorum. Doğal halimi, konserleri, şarkıları paylaşıyorum. Karantina döneminde bulaşık yıkarken paylaşım yaptım ve çok tatlı dönüşler aldım.

(...)

Türkiye’deki erkek şiddeti konusunda ne düşünüyorsunuz?

Her türlü şiddet, uygulayan kişinin zavallılığını ve acizliğini gösterir. Şiddet, aciz insanların yapacağı bir eylemdir.

Ülkemizin en büyük sorunu nedir?

Duygusal yönden cevaplamam gerekirse, hoşgörüsüzlük ve sevgisizlik. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bu durum tırmanışa geçti.

(...)

Pandemiden dolayı "Geçinemiyoruz, bu böyle gitmez" diye isyan eden sanatçılar oldu. Siz nasıl etkilendiniz?

Tüm dünya gibi bizler de etkilendik. Dünyanın böyle bir salgınla kavrulduğunu bildiğimiz için adımlarımızı ölçülü attık. Özel gece konserlerim, biletli konserlerim, televizyon programım iptal oldu. Herkesin sıkıntısı oldu. Kimsenin bir eli yağda bir eli balda değil.