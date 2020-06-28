Muazzez Ersoy: İstanbul Yeditepe Konserleri’ni eleştirenler, bu sektördeki emekçilerin bir ailesi olduğunu unutmamalı

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan sanatçı Muazzez Ersoy, koronavirüs pandemisinin sanat camiasına etkileri ve alınan ücretler sebebiyle tartışmalara neden olan Yeditepe Konserleri hakkında konuştu:
Cumhurbaşkanlığı’nın organize ettiği ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahne alan sanatçıların çok yüksek ücretler aldığı söylentisi yayıldı. Bu, bazı kesimler tarafından çok eleştirildi. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz?
"Madem konser verilecek, ücretsiz verselerdi" diyenler oldu. Hatta birkaç sanatçı da "Biz ücretsiz halk konserine hazırız" dedi. Sizce haksızlar mı?
Herkesin sözü, kendisine aittir. Ben, verdiğim yardım konserlerinin sayısını unuttum. Ankara’da koca hastane yaptırdım. Lösemi Hastanesi’nin kuruluşunda vardım. Ankara Oran’daki evimi, hastaneye bağışladım. Yaptığımız iyilikleri, her defasında kalem kalem sıralayamayız Alev’ciğim. Her defasında hatırlatmak mı gerekiyor? Sadece Türkiye’ye değil, Kosova’ya kadar yardım ettim. ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ para kazanmak için değil müzik sektörü çalışanlarına yardım için yapıldı.
Özellikle sanatçılara karşı, sosyal medyada sarf edilen zehir gibi sözler konusunda ne düşünüyorsunuz?
(...)
Türkiye’deki erkek şiddeti konusunda ne düşünüyorsunuz?
Her türlü şiddet, uygulayan kişinin zavallılığını ve acizliğini gösterir. Şiddet, aciz insanların yapacağı bir eylemdir.
Ülkemizin en büyük sorunu nedir?
Duygusal yönden cevaplamam gerekirse, hoşgörüsüzlük ve sevgisizlik. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bu durum tırmanışa geçti.
Muazzez Ersoy: Artık insanlara güvenmiyorum. Hayvanları daha çok seviyorum #cumartesipostası https://t.co/8B3Tjgc0Qs pic.twitter.com/oEfiOSZ7qa— Posta.com.tr (@postacomtr) June 27, 2020
(...)
Pandemiden dolayı "Geçinemiyoruz, bu böyle gitmez" diye isyan eden sanatçılar oldu. Siz nasıl etkilendiniz?
Tüm dünya gibi bizler de etkilendik. Dünyanın böyle bir salgınla kavrulduğunu bildiğimiz için adımlarımızı ölçülü attık. Özel gece konserlerim, biletli konserlerim, televizyon programım iptal oldu. Herkesin sıkıntısı oldu. Kimsenin bir eli yağda bir eli balda değil.
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