Rusya’da sinemalar 15 Temmuz’da açılıyor

Çernışenko’nun açıklamasına göre, Rusya’da 23 Mart’tan beri salgın nedeniyle kapalı olan sinema salonları 15 Temmuz itibariyle yeniden açılacak.

Rusya’da Sinema İşletmecileri Birliği geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşadıkları maddi kaybı açıklamıştı. Sinemalar 2019’daki hasılatları 55.5 milyar (800 milyon dolar) ruble olmuştu, bu yıl da yüzde 8’lik bir artış bekleniyordu. Ancak salgın nedeniyle salonlar kapalı olduğundan birçok filmin prömiyeri gelecek yıla ertelendi. Dağıtımcı ve yapımcıların payı dahil olmaksızın salonların kaybının 48 milyar rubleye (686 milyon dolar) ulaşması bekleniyor.