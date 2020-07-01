Oyuncu Wahlberg: Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı

ABD’li aktör Mark Wahlberg, yaptırdığı alerji testinde, neredeyse her şeye alerjisinin olduğu ortaya çıktığını açıkladı.
Testten sonra Instagram hesabı üzerinden vücudunun sırt kısmına ait bir fotoğrafı paylaşan 49 yaşındaki oyuncunun alerjik olduğunu gösteren birçok kırmızı leke görünüyordu.
Fotoğrafın altına “Neredeyse Her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı" notunu düşen ünlü oyuncu hangi maddelere alerjik olduğunu belirtmedi.
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It only took me 49 years to realize I’m allergic to almost everything. 🤢
‘İğnelerle delinmeye karşı alerjiniz var’
Wahlberg'in bu paylaşımı 865 binden fazla kişi tarafından beğenilirken, binlerce yorum da yapıldı. Yorum yapanlar arasında Hollywood oyuncusu Chris Pratt de yer aldı.
Pratt, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: Doktor değilim, ancak iğnelerin yapıldığı yerlerin yanındaki iltihaplanmaya bakılırsa iğnelerle delinmeye karşı alerjiniz var"
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