RTÜK’ten MUBI’ye lisans alması için 72 saat süre

Bianet'te yer alan habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet üzerinden yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras TV, Kanal 58 ve MUBI’ye lisans almaları için 72 saat süre verdi. Kurul, yayıncıların lisans almamaları halinde erişime engelleneceklerini duyurdu.

RTÜK’ün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur.”

MUBI nedir?

2007'de Efe Çakarel tarafından San Francisco/ABD'de kuruldu. Seçilmiş filmlerin çevrimiçi akışını abonelik tabanlı bir yayın ile sunuyor.

Ağırlıklı olarak kült ve nostaljik başyapıtlara, festival filmlerine ve bağımsız filmlere yer veren MUBI, tüm dünyadan sinemaseverlerin oldukça ilgi gösterdiği bir platform.

MUBI'yi rakiplerinden ayıran en önemli özellik her filmi kullanıcılarına sunmaması. Niş bir çizgisi olan MUBI, ayrıca kullanıcılarının sinema üzerine sosyalleştiği MUBI Social isimli bir ağa da sahip. Bu ağda kullanıcılar beğendikleri filmlere oy verebiliyor, yorum yapabiliyor, birbirlerini takip edebiliyor ve yazı yazabiliyor.