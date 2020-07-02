Picasso'nun gizlediği sevgilisi ve ilham perisine ait portre ilk kez açık artırmaya çıkacak

Ressam Pablo Picasso’nun ölümüne kadar adını sakladığı sevgilisi ve ilham perisi Marie-Thérèse Walter’a ait 1931 yılında yapılan bir portre ilk kez açık artırmada satışa çıkacak. Açık artırmaya çıkacak Walter portresinin 6-9 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Gazete Duvar’ın The Guardian’dan aktardığı habere göre, Sotheby’s Empresyonist ve Modern Sanat Departmanı Başkanı Helena Newman portreyi, “Mutlak bir mücevher, çok güzel bir çalışma. Picasso’nun bu portrede uyguladığı teknik işe çok samimi bir açı katıyor. Kara kalem kullanması sanki onu okşuyormuş gibi bir hava veriyor. Gerçekten harika. Rönesans’ın büyük resimlerine geri dönerken aynı zamanda inanılmaz modern, özgür ve spontane” diyerek tanımladı.

Unseen Picasso portrait of lover and muse to appear at auction https://t.co/OB9J1wFymZ — Guardian culture (@guardianculture) July 2, 2020

'Onun için yeniden doğmak gibi olmuş'

​Picasso’nun torunu Oliver Widmaier Picasso, ressamın hayatı boyunca bilinmeyen sevgilisi ve ilham perisi için, “17 yaşındaki Walter’a aşık olduğunda 45 yaşında ve mutsuz bir evlilik içindeymiş. Onunla bir ilişkiye başlamak, onun için yeniden doğmak gibi olmuş” ifadelerini kullandı.

Walter’ın Picasso’nun sekiz yılını kapsayan kariyerinde en büyük eserleri olarak kabul edilen tablolara, çizimlere ve heykellere ilham verdiği biliniyor.