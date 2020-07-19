Çocuk şarkıcı Aylin Altınkaya: Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyorum

Yarışmaya dünyanın dört bir yanından gelen ve her ülkeden birer şarkıcının davet edildiği 8 ila 14 yaş arası çocuklar katılıyor. Sloganı “Sanat yoluyla barış ve karşılıklı anlayış” olan ve halkların birliği arzusuna vurgu yapan ‘Vitebsk'te Slavyan Pazarı’ festivali ülke ve kıtaları bir araya getiren büyük bir kültür forumu. Avrupa’nın en büyük açık hava etkinliği olan festivale beş kıtadan temsilciler katılıyor.

Çocuk şarkıcı Aylin Altınkaya: Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyorumhttps://t.co/DOp8LzGP9y pic.twitter.com/npla3ZRSDp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2020

​Aylin Altınkaya yarışmada Türkçe ‘Vur Yüreğim’ ve ABBA'nın dünya hitleri arasında yer alan ‘The winner takes it all’ parçalarını seslendirdi.

Aylin, yarışmadaki performansı ve festival hakkındaki izlenimlerini Sputnik'e anlattı:

“Daha önce Rus kültürü festivali ‘İstoki’ye katılmıştım, ancak bu yarışmaya ilk kez katıldım. Atmosfer çok heyecan vericiydi, yarışma henüz sona erdi ve bende çok hoş bir izlenim bıraktı. Bu festivalde Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyorum, bu çok özel bir duygu. Farklı ülkelerden gelen diğer katılımcılarla konuştuk, bu büyük bir deneyim oldu, eğlenceli ve ilginçti. Ayrıca, Türkiye'den olduğum için yerel bir kanal benden röportaj bile aldı.”