Paris Hilton: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor

Hilton, "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Hiç kimseye anlatmadığım travmatik deneyimler bu belgeselde" dedi.

Hilton Ailesi'nin üyesi Paris Hilton'un hayatı belgesele konu oldu. 39 yaşındaki sosyetik ismin hayatını anlatan This Is Paris adlı belgesel, eylül ayında yayınlanacak.