Rüzgar Gibi Geçti filminin yaşayan son yıldızı aramızdan ayrıldı

Hollywood'un altın çağının son kadın starlarından, 'Gone with the Wind' (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolü ile gönüllerde taht kuran oyuncu Olivia de Havilland’ın 104 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

The Hollywood Reporter dergisinin haberine göre 1939 yapımı efsanevi 'Gone with the Wind' filminde aldığı rolle ilk kez Oscar ödülüne aday olan Olivia de Havilland, son 60 yıldır yaşadığı Paris’teki evinde 104 yaşında hayata huzur içinde gözlerini yumdu.

Havilland, 10 dalda Oscar kazanan 'Gone with the Wind' filminde Scarlett O’Hara’nın aşık olduğu Ashley’nin evlendiği Melanie rolünü üstlenmişti.

1916 doğumlu Havilland, Hollywood'un altın çağının en vazgeçilmez aktrisleri arasındaydı. Tarihin ilk renkli filmleri arasında olan 'Gone with the Wind' filmindeki rolü ile ilk kez Oscar’a aday gösterildi.

Toplam 5 kez Oscar’a aday olan efsanevi oyuncu, 1947’de ‘To Each His Own’ ve 1949’da ‘The Heiress’ filmlerindeki performansıyla sinema dalındaki en prestijli ödülün sahibi oldu.

Havilland, ‘Captain Blood’ (Kanlı Korsan, 1935), ‘The Charge of the Light Brigade’ (1936), ‘The Adventures of Robin Hood’ (Vatan Kurtaran Aslan, 1938), Hush, Hush, Sweet Charlotte (Sus Sevgilim, 1964) ve buna benzer daha birçok filmdeki rolleriyle tanınıyor.