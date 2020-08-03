Beyoğlu Sineması kapılarını tekrar açıyor: ‘Şehre Dönüş’

Beyoğlu Sineması, Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak hazırladığı dokuz filmlik özel bir seçki ile 7 Ağustos’ta kapılarını tekrar açıyor.

Beyoğlu Sineması’nın kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapatmasının üzerinden neredeyse beş ay geçti. Bu sürecin ardından, Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak hazırlanan ‘Şehre Dönüş’ isimli programla 7 Ağustos Cuma günü kapılarını yeniden açıyor.

Normali yeniden tanımlıyoruz ve bildiğimiz her şeyi en baştan, yeniden öğreniyoruz. Bunu en iyi bildiğimiz yolla, filmlerle yapıyoruz. Şehirlerde kaybolan karakterlerin hayallerine ortak oluyor, günahlarına şahitlik ediyoruz. Şehre dönüyoruz! #BeyoğluSineması’na dönüyoruz! pic.twitter.com/kFE07i5juT — Beyoğlu Sineması (@BeyogluSinemasi) August 1, 2020

Gazete Karınca'nın haberine göre Beyoğlu Sineması, Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı seçki aracılığıyla Berlin’den Paris’e, Roma’dan New York’a uzanarak şehrin de önemli birer parçası olduğu filmleri seyirciyle buluşturacak.

"Normali yeniden tanımlıyoruz ve bildiğimiz her şeyi en baştan, yeniden öğreniyoruz. Bunu en iyi bildiğimiz yolla, filmlerle yapıyoruz. Şehirlerde kaybolan karakterlerin hayallerine ortak oluyor, günahlarına şahitlik ediyor, pişmanlıklarına iç burkuyoruz. Şehre dönüyoruz! Sinema salonlarına dönüyoruz!” diyen Beyoğlu Sineması’nın dokuz filmlik seçkisinin programına beyoglusinemasi.com adresinden ulaşılabilir.