Dünyaca ünlü İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Murtezaoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alımıştı.

İran Tebriz’de doğan Azerbaycan Bakü konservatuarından mezun olan Murtezaoğlu, caz formatıyla buluşan ve makamsal yapıya dayanan müziğini 'Caz-makam' olarak tanımlıyor.

100’ün üzerinde beste ile birlikte 'O 3 (Leyla-Mecnun)' ve 'Pir Sultan' adlı iki operete imza atan Murtezaoğlu, müzik yazımı çalışmaları içinde birçok yeni makam çeşnileri, ses dizimleri ve armoniler yarattı.