Britney Spears, babasının kontrolünden kurtulmak için mahkemeye başvurdu

ABD’li şarkıcı Britney Spears, mahkemeden babası Jamie Spears'in hayatının ve kariyerinin üzerine kontrol sahibi olmasını sağlayan göreve geri getirmemesini talep etti.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruh sağlığı sorunlarının ardından bütün finansal ve sağlık süreçlerinin vasi olarak babası Jamie Spears'in eline geçmesine karşı mahkemeye başvurdu.

Los Angeles'taki California Yüksek Mahkemesi'ne sunulan bir belgede şu ifadeler kullanıldı: Britney, James'in vasi olarak geri dönmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Belgede, şarkıcının, babasının yerine getirdiği görev sayesinde 'çöküşten, yağmacı kişilerin sömürüsünden ve iflastan kurtulduğu, dünya standartlarında olan bir şovmen olarak yeniden konumunu elde etmesine sağladığından dolayı başta onaylamış olduğu' belirtilse de vasilik durumunun tekrar görüşüleceği 22 Ağustos'tan sonra menajeri Jodi Montgomery'nin geçen yıl üstlendiği görevine kalıcı bir şekilde getirilmesini istediği ifade edildi.

Britney Spears'ın 2007'de yaşadığı ağır depresyon nedeniyle gördüğü tedaviden sonra babası Jamie Spears vasi olarak görevlendirilmiş, Spears'ın finansal ve tıbbi süreçlerinin tüm kontrolünü üstlenmişti. Ancak baba Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, geçici olarak bu görevi bırakmıştı. Vasilik görevi Jodi Montgomery isimli bir kadına verilmişti.

Vasilik sistemi nedir?

Vasilik görevi süren kişi Spears'ın bütün tedavisi, tıbbi kayıtları, günlük hayatta görüştüğü insanlar, iş anlaşmalarını kontrol etme yetkisine sahip.

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Vasilik sistemi genelde yaşlılar ya da ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişilere uygulanıyor.

Özgür Britney kampanyası başlatılmıştı

Şarkıcı Britney Spears’ın hayranları, geçen ayı şarkıcının bütün finansal ve sağlık süreçlerinin vasi eline geçmesine karşı #FreeBritney (Özgür Britney) hashtagıyla kampanya başlatmıştı.

Spears kendisini merak eden hayranlarına sık sık sosyal medyadan "İyiyim" mesajı verse de Free Britney kampanyası internet üzerinden 134 bin imza topladı.