Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk fragman

Matt Reeves‘in yönettiği, Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Warner Bros. fragmandan fotoğraflar da paylaştı.

If you're excited about these, wait till you see what we have for you in #TheBatman panel at #DCFanDome starting at 5:30 PST. pic.twitter.com/hzSm4zV7i0 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) August 22, 2020

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.