Sanatçı Uğurtan Sayıner 25 gün sonra kaldığı hastaneden taburcu edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Uğurtan Sayıner'in, Eşrefpaşa Hastanesindeki 25 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Sayıner taburcu edilirken, "Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostluklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım" açıklamasını yaptı.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun, Sayıner'in genel durumunun daha iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Uğurtan Bey geldiğinde genel metabolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye ve kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var."

Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçmişti.

Sayıner, 6 Ağustos'ta ambulansla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürülmüştü.