Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bir dönemin öne çıkan dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğan Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yapan Boysan, İngilizce-Türkçe dublajlar da yapmıştı.

Boysan, 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştı.