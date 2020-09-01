Güney Koreli grup BTS'ten ABD'de yine bir ilk, Cumhurbaşkanı'ndan tebrik

Özellikle radyolarda çalınma açısından farklı dildeki şarkılara ön yargıyla yaklaşılan ABD'de, Güney Koreli BTS yükselişini sürdürüyor. Grup, 'Dynamite' parçasıyla Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk Güney Koreli sanatçı oldu. Cumhurbaşkanı Moon "K-Pop tarihinde yeni bir sayfa" dedi.

Güney Kore, 'yumuşak gücü' müzikle dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

ABD'de dinlenme- radyolarda çalınma- satış rakamları başarısına göre oluşturulan ve müzik endüstrisindeki başarının en büyük kriterlerinden biri kabul edilen Billboard Hot 100 listesinin birinci sırasına ilk kez Güney Koreli bir isim yerleşti.

Şarkıları Korece olmasına rağmen daha önce de pek çok kez ABD'deki listelerde üst sıralarda yer alan BTS grubunun 21 Ağustos'ta çıkardığı 'Dynamite' adlı şarkısı, Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giriş yaptı.

Grubun, tamamı İngilizce ilk şarkısı Dynamite, 101.1 milyon izlenme ile rekor kırıp 'YouTube'da ilk 24 saat içinde en çok izlenen video' olmuştu.

Nielsen Music/ MRC Data, şarkının dinleyiciyle buluştuğu ilk hafta ABD'de dijital platformlarda 33.9 milyon kez dinlendiğini ve 300 binlik bir satış rakamına ulaştığını açıkladı. 'Dynamite' dijital platformların yanı sıra plak ve kaset olarak da satışa sunuldu.

Liste tarihine geçen 43 şarkıdan biri

Resmen 1958'de oluşturulan Billboard Hot 100 listesinde ilk sıra bugüne kadar 1000'den fazla şarkı arasında el değiştirdi ama listeye direkt ilk sıradan girmeyi başaran Dynamite dahil yalnızca 43 şarkı var.

.@BTS_twt's "Dynamite" debuts with 33.9 million U.S. streams and 300,000 sold in its the week ending Aug. 27 (according to Nielsen Music/MRC Data). It also drew 11.6 million radio airplay audience impressions in the week ending Aug. 30. — billboard charts (@billboardcharts) August 31, 2020

1963'ten bu yana Asyalı sanatçılar açısından da bir ilk

7 kişiden oluşan BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook) son albümleridekişarkısı ile mart ayında da Billboard Hot 100 listesinin 4 numarasına yükselebilmişti.

Listenin ilk sırasına yerleşen ilk Asyalı sanatçı ise Japon sanatçı Kyu Sakamoto. Sakamoto, Haziran 1963'te 'Sukiyaki' adlı parçasıyla 3 hafta boyunca ilk sıradaki yerini kaptırmamıştı.

BTS: K-pop group reacts with 'tears' after making Billboard history https://t.co/MmayFDo6c8 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 1, 2020

Cumhurbaşkanı Moon: K-Pop tarihinde yeni bir sayfa

Hot 100 listesi birinciliği ve Grammy adaylığını ne kadar istediklerini daha önce birçok kez dile söyleyen BTS üyeleri, Billboard'un açıklaması sonrası mutluluklarını dile getirdi.

Güney Kore lideri Moon Jae-in'den de tebrik geldi. Grubun 'K-Pop tarihinde yeni bir sayfa açtığını' söyleyen Moon, bu başarının 'yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle zor zamanlar yaşayanlar için umut mesajı taşıyan bir şarkıyla kazanılmış olmasını ise özellikle anlamlı' buldu.

Moon congratulates BTS on Billboard feat, says it writes new K-pop history https://t.co/r2FLMdRHBH — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 1, 2020

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