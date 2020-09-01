Cuties filmi için RTÜK'teki rapor tamamlandı: Netflix'e yaptırım uygulanması gündemde

Netflix'te yayınlanacak Cuties filmiyle alakalı olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) sunulan raporun içeriği belli oldu. Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmezse perşembe günü yapılacak Üst Kurul'da yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) aldığı bilgiye göre Netflix'te yayınlanması planlanan Cuties filmiyle ilgili olarak karar verildi.

Raportör raporunu tamamlandı ve RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu. Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise perşembe günü yapılacak Üst Kurul'da Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor. Platformun yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı. Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.