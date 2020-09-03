Bolşoy Tiyatrosu aylar sonra yeniden açılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu, neredeyse 6 ay sonra İtalyan besteci Guiseppe Verdi’nin ‘Don Carlo’ operası ile kapılarını yeniden açacak. Etkinlikte maske takmak zorunlu olacak ve salon kapasitesinin yarısı kadar izleyici alınacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart’ta kapılarını kapatan Moskova’nın ünlü yapılarından Bolşoy Tiyatrosu, 6 Eylül’de yeniden sanatseverlerle buluşacak. Aylar sonra gösterilecek ilk eseroperası olacak. Etkinlik sırasında maske takılması ve ayrı oturulması zorunluluğu gibi bir dizi tedbir uygulanacak.

Tiyatronun Müdürü Vladimir Urin’in açıklamasına göre, birlikte bilet alan arkadaşlar veya çiftler yan yana oturabilecek. Ancak salgın nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde salon kapasitesi en fazla yarısına kadar doldurulabilecek.

Salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak ve ateşi 37 derecenin üstünde olanlar geri çevrilecek.

Salonun kapalı olduğu sürecin 850 milyon rubleye (11.27 milyon dolar) mal olduğunu belirten Urin, ziyaretçilerden kurallara uymalarını istedi.