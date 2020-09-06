Maydos Antik Kenti'nde 3 bin yıllık koç figürü bulundu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Maydos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Erken Demir Çağı'ndan kalma koç figürü bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Sazcı ilk defa böyle bir objeyle karşılaştıklarını söyledi.
Çanakkale Eceabat’ta bulunan 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti’nde, bu yıl 11. yapılan kazılara 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 7 işçiyle koronavirüs tedbirleri alınarak devam ediliyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde süren kazılarda, Erken Demir Çağı’na ait tabakalar içinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 3 bin yıllık koç figürü bulundu.
Koç figürünün yanı sıra günlük hayatta kullanılan kaplar, taş aletler, metal objeler, ağırşaklar da bulundu. Buluntuların, ilk Tunç Çağı’ndan, Arkaik Dönem’e kadar farklı evrelere ait olduğu tespit edildi.
Doç. Dr. Sazcı, bu yıl ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarını araştırdıklarını belirterek, asıl amaçlarının Tunç Çağı tabakalarını irdelemek olduğunu söyledi.
Bulunan koç figürünün Erken Demir Çağı’na ait ender rastlanan hayvan figürlerinden birisi olduğunu vurgulayan Sazcı, yaptıkları kazı çalışmalarında ilk defa böyle bir objenin karşılarına çıktığını söyledi: "Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait bir buluntu. Erken Demir Çağı, kabaca M.Ö. 1200-900 yılları arasında tarihleniyor. Balkan kavimlerinin etkisinin yoğun olduğu bir döneme denk gelen bir koç figürü. Bu koç figürünün kesin olarak hangi fonksiyonda kullanıldığını söylemek zor. Kült amaçlı kullanılmış olabilir. Belki çocuk oyuncağı olarak kullanılmış olabilir. Üzerinde delikler var, bir yere asıldığını düşünüyoruz. Belki altında bir kapak vardı, kapağın üzerindeki aplikasyona ait olabilir."
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