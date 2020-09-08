Oktay Kaynarca: Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası çok doğru

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyunculuğa ara veren oyuncu Oktay Kaynarca, Hürriyet Kelebek’in sorularını yanıtladı.
Kaynarca’ya sorulan soruların ve verdiği yanıtların bir bölümü şu şekilde:
Katıldığınız bir konferansı izleme fırsatı bulmuştum. Dünya meseleleriyle de yakından ilgilisiniz
Oyuncu olarak dünyayla meseleniz olmak zorunda zaten. Memleketini tanımayan dünyayı tanıyamaz. Hepimiz dünyaya entegre olmak zorundayız. Dünyaya entegre olmazsanız geri kalırsınız, yerel kalırsınız.
Yerellikten evrenselliğe geçişi becerebiliyorsanız kalıcı olursunuz. Mümkün olduğunca bunu anlatmaya çalışıyorum.
Büyük bir aile kurmak için telaşlanıyorum @EmmaTulay konuştu https://t.co/UwZDapors1 pic.twitter.com/CQLDgPjobH— Kelebek Magazin (@KelebekMag) September 8, 2020
Sadece oyunculuk açısından konuşmuyorsunuz...
Hayır tabii ki, sadece bizim meslek için değil her meslek için geçerli bu. Önce kendinizi, ailenizi, sonra çevrenizi, memleketinizi, ondan sonra da dünyayı tanımak zorundasınız.
Dünyanın sorunu aynı zamanda bizim memleketin sorunu değil mi zaten?
İnsanlık sorunudur. Mesela geçenlerde sosyal medyada yazdım, Doğu Akdeniz politikası ile ilgili şu anda yapılan her şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Kesinlikle arkasında duruyorum söylenenlerin.
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