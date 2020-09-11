Netflix, ‘Cuties/Minnoşlar’ filmini savundu: Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin

Netflix, dünya genelinde çocukları cinsel obje haline getirdiği gerekçesiyle eleştirilen ‘Cuties/Minnoşlar’ filmini savundu. Filmin güçlü bir sosyal yorum taşıdığını belirten Netflix, eleştirenleri ‘filme bir şans vermeye’ çağırdı.

Fox News’e bir açıklama yapan şirket, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorum. Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada ve daha genel olarak büyüdükleri toplumda karşılaştıkları baskı hakkında güçlü bir hikâye. Bu mühim konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Film, Senegalli 11 yaşındaki Amy isimli bir kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor. Amy, ailesinin geleneksel ve muhafazakâr yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor.

Film bu yıl Sundance Film Festivali'nde Fransız-Senegalli yönetmeni Maimouna Doucoure'a dünya sineması dalında en iyi yönetmenlik ödülünü kazandırdı.

Filmin adının porno sitelerinin de kullandığı bir tabir olması, afişi ve cinsel çağrışım yaptığı belirtilen dans sahneleri nedeniyle ‘Cuties/Minnoşlar’ büyük tartışma yarattı. Pek çok kesim, bir kız çocuğunun pedofillerin zevkini tatmin için cinsel obje haline getirildiğini belirterek tepki gösterdi.

Türkiye’de de RTÜK’ün talebi üzerine yayın kataloğundan kaldırıldı.