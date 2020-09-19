Diyarbakır surlarındaki restorasyon çalışmasında üç insan iskeleti bulundu

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrolünde 10 Ağustos'ta altı burcun restorasyonu için başlatılan çalışmalar kapsamında üç insan iskeleti bulunduğunu duyurdu.