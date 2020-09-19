Bir dönem Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Brad Pitt ile Jennifer Aniston yıllar sonra bir araya geldi.

Bir dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede yer almak amacıyla bir araya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekip fiziksel olarak bir araya gelemedi ama evlerinden internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldiler.

1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimler yer aldı.

Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.

İkilinin yıllar sonra aynı projede buluşması, Brad Pitt'in Angeline Jolie ile kısa bir süre önce sonlanması nedeniyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Omg the trailer for Maleficent 3 looks intense pic.twitter.com/1By8SjlMxs — Saint Hoax (@SaintHoax) September 18, 2020

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