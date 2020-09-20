BTS'ten yeni rekor: 20 milyon takipçiyle TikTok'ta zirveye oturdu

Güney Koreli rekortmen müzik grubu BTS, TikTok’ta 20 milyon takipçi sayısına ulaşarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, TikTok’ta 20 milyon takipçiyle bir diğer K-Pop grubu BLACKPINK’i geride bırakarak rekor kırdı. Jimin, Jungkook, V, Suga, RM, Jin ve J-Hope’tan oluşan BTS, geçen yıl eylül ayında girdikleri TikTok’ta 17,7 milyon takipçili Blackpink’i geçti.

Güney Koreli grup, kısa süre önce yayımladığı Dynamite adlı single ile müzik listelerini altüst etmekle kalmadı, şarkının videosunda kullandıkları dans teknikleriyle pek çok hayranını etkiledi. Grubun sevilen yıldızı Jungkook platformda en çok görüntülenen ‘hashtag’ rekorunu kırdı. Jungkook kendi hesabına sahip olmasa da ismiyle açılan hashtag 18 milyar kez görüntülendi.

BTS’in Dynamite şarkısının paylaşılmasının ardından hayranların dinlemek için akın ettiği video, YouTube tarihinin paylaşılır paylaşılmaz en çok izlenen videosu olmuş ve rakiplerini ezici bir üstünlükle geride bırakmıştı. Video paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciyle buluşmuştu.

Klip, açılış rekorunun ardından ilk 24 saatte 101,1 milyon kez görüntülenmesiyle de yeni bir tarihi rekora imza atmıştı.

2013’te kurulan BTS grubu RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor. Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsü. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rap’çiler; Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistler. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.