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    Lidya Yazıtı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Lidya Yazıtı'nı bu gece Türkiye'ye getiriyor

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    Kültür & Sanat
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    Anadolu uygarlığının eserlerinden "Lidya Yazıtı" ana vatanına getiriliyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ait olduğu topraklardan İtalya'ya kaçırılan Lidya Dönemi'ne ait "Lidya Yazıtı", Bakanlığın yıllar süren titiz takibi sonucunda yurda dönüyor.

    Bakanlığın bu gece Türkiye'ye getireceği Lidya Yazıtı, yarın sabah itibarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılacak. 

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek törenle, İtalya'dan ülkeye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtımını yapacak.

    MS 215-216 yıllarına ait olduğu üzerinde bulunan yazının transkripsiyonundan tespit edilen yazıt, törenin ardından bir süreliğine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

    Aksyros tapınağından çalındığı tespit edildi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan incelemeler sonucunda eserin daha önce Prof. Dr. Hasan Malay tarafından 1987 yılında yayınlandığı ve Manisa’da bulunan Apollon Aksyros tapınağından çalındığı tespit edildi. Ancak bu hırsızlık olayına bağlayacak bir delil bulunamadığından İtalya'daki soruşturma sonuçsuz kaldı.

    Lidya yazıtı şahsa iade edilecekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle avukatlarla anlaşma yapılarak eserin geri kazandırılması için 1998’de Prato’da dava açıldı. Türkiye’de, henüz gün yüzüne çıkarılmamış olanlar dahil kültür varlıklarının devlet malı niteliğinde olması, kültür varlıklarını bulmak için izinsiz kazı yapılmasının ve kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının suç olması, her iki ülkenin de olay vuku bulduğunda UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne taraf olmuş bulunması, Prof. Dr. Hasan Malay, Prof. Dr. Sencer Şahin ve ilerki yıllarda da Prof. Dr. Cumhur Tanrıver tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye delil olarak sunuldu.

    2012’de Prato’daki ilk derece mahkemesi ülkemiz aleyhine karar vererek, eserin mülkiyetini İtalyan tacire verdi. Ancak verilen bu karar temyiz edildi.  İtalyan mercilerinin temyiz için 2018 yılını uygun görmeleri ise bu önemli davanın sonuçlanmasında araya uzun bir zaman girmesine sebep oldu. Nihayet İtalyan mahkemeleri bu ay eserin Türkiye’den çalındığını kabul ederek ülkemize iadesine karar verdi.

    Etiketler:
    Tarihi eser, İtalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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