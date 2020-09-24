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    RS FM'de Yeni Şeyler Rehberi programının yapımcısı ve sunucusu Serhat Ayan Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden ödül aldı.

    Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden RS FM’e ödül

    Ekonomi Gazetecileri Derneği
    Kültür & Sanat
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    Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri verildi. Radyo Ekonomi Programı alanında ödül kazanan isim RS FM’de ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli programın sunuculuğunu ve yapımcılığı üstlenen Serhat Ayan oldu.

    Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. RS FM’de ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli programın sunuculuğunu ve yapımcılığı üstlenen Serhat Ayan, Radyo Ekonomi Programı alanında ödüle layık görüldü.

    Yıldız Holding, Alternatif Bank ve Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkılarıyla düzenlenen ödül töreni, Kovid-19 pandemisi nedeniyle hibrit şekilde gerçekleştirildi. Zoom üzerinden canlı yayınlanan törene sadece ödül alan gazeteciler, jüri üyeleri, sponsorlar, EGD ve İTO’nun yönetim kurulları katıldı.

     

    ‘Yeni Şeyler Rehberi’nde teknolojinin daha az konuşulan fakat daha fazla konuşulması gerekenlerini anlatmaya çalışıyoruz’

    Gazeteci Serhat Ayan aldığı ödül üzerine Sputnik’e “RS FM’deki Yeni Şeyler Rehberi programında teknolojinin daha az konuşulan ama aslında daha çok konuşulması gerekenlerini anlatmaya çalışıyoruz. Teknolojinin salt cep telefonu ve bilgisayarlar sanıldığı dünyamızda, bu işin farklı yönlerinin olduğunu, sosyal medyadan insan kaynaklarına, devletin hayata geçirdiği regülasyonlardan yüksek vergi dilimlerine kadar birçok konuyu programımızda konu olarak kullandık. Bunların yakından izlenmesi ve büyük kitlelerle etkileşim içinde yapılması bizi çok memnun etti. RS FM bünyesinde yıllardır bıkmadan usanmadan sürdürdüğümüz teknoloji yayınlarının Ekonomi Gazetecileri Derneği gibi prestijli bir kurum ve uzman jüri üyeleri tarafından yılın radyo programı seçilmesi beni çok mutlu etti. Bunu mümkün kılan tüm radyo ekibi adına bu ödülü almanın mutluluğunu yaşadım” açıklamasında bulundu.

    ‘Üretimin parçası olan aktörlerin hayata tutunmasını sağlayan çok güzel haberler yaptınız’

    Ödül töreninde konuşma yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 12 yıldır kesintisiz olarak düzenlediği bu ödül törenini Kovid-19 salgını nedeni ile bu seneki töreninin gecikmesine sebep olsa da yapılmasına engel olamadı. Bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum. Bir konuda daha sizi tebrik etmek istiyorum; üreticinin, KOBİ’lerin, tüccarların, üretimin parçası olan aktörlerin hayata tutunmasını sağlayan çok güzel haberler yaptınız. Ayrıca korona günlerinde EGD üyeleri, gerek sosyal medya hesapları üzerinden ve gerekse zoom gibi online mecralar üzerinden iletişimi sürdürdü. Etkinliklerini bu mecralar üzerinden daha yoğun olarak devam ettirdi. Bunu biliyorum; çünkü bu etkinlerinden birine İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak ben de konuk oldum” ifadelerini kullandı.

    ‘Pandemi sürecinde basın yayın kuruluşlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı’

    Pandemi sürecinde basın yayın kuruluşlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Ekonomi gazetecilerini çatısı altında toplayan EGD çok önemli bir misyona imza attı. Gerçekleştirdiği etkinliklerle bir yandan ekonomi gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlarken, diğer yandan da mesleğe gönül verenleri motive ediyor. Bu bakımdan bizlerin sesi olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz de sizlerin görev yaptığı saygın medya kuruluşlarına dijital platformlarımızla destek olmaya gayret ediyoruz dedi.

    ‘Kovid-19 sürecinde bu yeni döneme ekonomi yayınlığını adapte ediyoruz’

    Pandemi salgını sürecinde ekonomiyle ilgili buluşmaları sürdürdüklerini, yaptıkları online toplantılarla ekonomideki gelişmeleri üyeleri ve kamuoyuna aktardıklarını anlatan EGD Başkanı Celal Toprak da yaptığı konuşmada “EGD olarak online toplantılarda önderlik yaptık, aynı zamanda ekonomi yayıncılığını dijitale taşıdık. Çeşitli mecraları kullanarak ekonomide kal çalışmasını yaptık. Şimdi de bu ödül töreninde bir ilki deniyoruz. Hibrit bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda üyemiz, EGD dostu bizi zoom üzerinde takip ediyor. Ödül alan arkadaşlarımızla buradayız. Pandemi sürecinde kurallara uyarak ekonomiyi hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. Yeni döneme ekonomi yayıncılığını adapte ediyoruz" dedi.

    Pek çok isme ödül verildi

    Gecenin ödül kazanan isimleri; Yazılı Basın Ekonomi Haberi ödülünü ‘Akbil Öğretim Fakültesi!’ haberiyle Hürriyet’ten Emre Eser, TV Ekonomi Haberi ödülünü Chatham House Başkanı Jim O'neill röportajıyla Bloomberg HT TV’den Ceren Dilekçi, Sinan Sayrugaç Anısına verilen İnternet Ekonomi Haberi ödülünü ‘Milyonerler Borsaya Döndü’ haberiyle HaberTürk’ten Rahim Ak, Yazılı Basın Söyleşi Röportaj ödülünü ‘Güzel ve Çirkin’ haberiyle Yeni Şafak’tan Orhan Orhun Ünal, Köşe Yazarı ödüllerini Dünya gazetesinde Rüştü Bozkurt ve Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz, Televizyon Ekonomi Programı ödülünü ‘Paranın Yönü’ programıyla A Para’dan Özlem Doğaner, Yazılı Basında Yılın Araştırma Haberi ödülünü ‘800 Milyon Kadın Taciz Mağduru’ haberiyle Cumhuriyet’ten Olcay Büyüktaş, Yerel Basın ödülünü ‘Tarımın Büyümesi İçin Yeni Toprak Haritası Şart’ haberiyle Ege Telgraf’tan Utkucan Akkaş, Jüri Teşvik ödülünü ‘Türkiye, Buğdayda Kurak Seneler İçin Hazırlık Yapmalı’ haberiyle Anadolu Ajansı’ndan Gökhan Ergöçün, Jüri Özel ödülünü Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Nezih Demirkent Özel ödülünü ‘Söz Veren Çok Yatırım Yapan Yok’ haberiyle Dünya gazetesinde Kerim Ülker, Namık Ahıska Özel ödüllerini ‘Kaçak Rakının Vergi Kaybı 1.5 Milyar Dolar’ haberiyle Sözcü’den Sayime Başçı ve ‘Hayatımız Coin Oluyor’ haberiyle Sabah gazetesinden İbrahim Acar, Bülent Yardımcı Özel ödüllerini ‘Tüketiciyi Ham Yaptı’ haberiyle Para Derrgisi’nde Ayşegül Küçükkurt ve ‘Dönerde Gıda Terörü Bitiyor’ haberiyle Türkiye gazetesinden Önder Çelik, Esen Salihoğlu Özel ödülünü ‘Konkordatoda 3 Mahkeme 3 Ayrı Karar’ haberiyle Dünya gazetesinde Veysel Ağdar, Barış Bektaş Özel ödülünü de ‘Yapay Zeka Sen Aylan Bebek Çekebilir Misin?’ haberiyle Türkiye gazetesinden Ömer Temur oldu.

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    Etiketler:
    Murat Erkan, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Turkcell, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Ekonomi, Ödül, Serhat Ayan, Türkiye
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