Tom Hanks: Forrest Gump'taki bazı sahnelerin masraflarını cebimden karşıladım

Sinema tarihinde en iyi filmler arasında gösterilen Forrest Gump filmiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Filmin başkarakterini canlandıran ve sayesinden hem 65 milyon doları kazanan hem de Oscar’ı alan Tom Hanks, yapım şirketinin ayırdığı bütçenin az olduğundan dolayı bazı sahnelerin masraflarını kendi cebinden vermek zorunda kaldığını söyledi.

Geçen hafta hayatını kaybeden ABD’li yazar Winston Groom’un 1986 yılında yayımlanan romanından 1994 yılında yönetmen Robert Zemeckis tarafından beyazperdeye uyarlanan Forrest Gump’ın yıldızı Tom Hanks, yıllar sonra filmle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Altı dalda Oscar ödülünü alan filmin başkarakterini canlandıran Hollywood yıldızı Hanks, In Depth With Graham Bensinger programına verdiği röportajda, filme ayrılan bütçenin bazı sahnelerin çekilmesine yetmediğini anlattı.

Ünlü koşu sahnesi de vardı

Hanks, film yapım şirketi Paramount Pictures’in bazı sahnelerin bütçesini onaylamadığından dolayı yönetmen Zemeckis’le birlikte bazı masrafları cebinden ödediğini söyledi.

Tom Hanks Says He Paid for Some Forrest Gump Scenes Himself — Including the Famous Run​ https://t.co/0bdgLw6kqf — People (@people) September 24, 2020

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Ünlü oyuncu, yapım şirketinin finanse etmediği sahneler arasında, filmin en ünlü sahnelerinden biri olan ve başkarakter Forrest’in tüm ülkeyi koştuğu sahnenin de yer aldığını belirtti.

Zemeckis’in koşu sahnesinin ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade eden Hanks, yönetmenle yaşadığı diyalogu şu şekilde anlattı:

"Robert Zemeckis bana dedi, 'Koşu sahnesi X dolara mal olacak.' Ve hiç ucuz değildi. Ben de 'Tamam' dedim. O da 'Ben ile sen o miktarı aramızda bölüp ve onu tekrar geri Paramount'a vereceğiz.”

Şirketi nasıl ikna ettiklerini de anlatan Hanks, “Şirkete parayı size geri vereceğiz. Ancak biz onlara ‘kardan biraz daha fazla bizimle paylaşmak zorunda kalacaksınız’ dedik. Şirket de ‘Muhteşem, harika. Bizim için de bu şekilde daha iyi’ diyerek kabul etti” diye konuştu.

Hanks, bu durumun başka bir sahne için de olduğunu söyledi ancak hangi sahne olduğunu belirtmedi.

Dünya çapında bir milyardan üzerinde gelir elde etti

Akademi Ödüllerinde 13 dalda aday gösterilip altı ödülle törenden ayrılan film klasikler arasında yer almakta kalmadı aynı zamanda ABD’de 330.5 milyon dolar, dünya çapındaysa bir milyarın üzerinde gelir elde etti.

Filmden 65 milyon dolar kazandığı belirtilen Hanks ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de aldı. Yönetmen Zemeckis de En İyi Film ödülünü aldı.