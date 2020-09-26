Atiye dizisine intihal davası açan yazar Buket Uzuner: Fikir hırsızlığı bu kadar kolay olmamalı

Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine intihal davası açan yazar Buket Uzuner, "Bu bir hukuk meselesi. Ben başkasının kitabına yapılsaydı destek verirdim ve veriyorum da. Fikir hırsızlığı bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Netflix'te yayınlanan ve Beren Saat'in başrolünü üstlendiği Atiye dizisi için intihal davası açan yazar Buket Uzuner, gazeteci Ali Eyüboğlu ile Seher Kılıç’ın birlikte hazırlayıp sunduğu Magazin Noteri’ne konuk oldu.

Burada açtığı davayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Uzuner, "Defne Kaman’ın Maceraları, daha sonra ‘Toprak’, ‘Hava’ ve şu anda sonuncusunu yazdığım ‘Ateş’ dörtlemesiyle devam etti. Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin senaryosunun, bu kitaplarımdan intihal edilmesi nedeniyle bir hukuk mücadelesine başladım" dedi.

Oda TV'nin aktardığına göre Uzuner, şöyle devam etti:

"Benim için intihal yani fikri hırsızlık maddi hırsızlık kadar önemli. Hatta ülkemizde soyut şeylerin daha az görünürlüğü ve telif haklarının görmezden gelinmesi nedeniyle çok önemli bir dava. Ve fikir özgürlüğünü nasıl savunuyorsak fikir hırsızlığına da aynı şekilde karşı olmamız gerektiğini düşünen bir yazarım.

Bu ülkede Sabahattin Ali’den, Tevfik Fikret’ten Nâzım Hikmet’e hep düşünce özgürlüğü için mücadele edildi . Fakat aynı zamanda düşünce hırsızlığına karşı da mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2012 yılında başladım bu romanları yazmaya.

. Fakat aynı zamanda düşünce hırsızlığına karşı da mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2012 yılında başladım bu romanları yazmaya. Bu romanlardan Atiye dizisinde karakterlerin özellikle; Defne Kaman, onun şifacı eczacı anneannesi Umay Nine ve özellikle Toprak romanındaki Arkeolog Güneş Aytan’ın şifreler kitabı olarak kullandığım Kutadgu Bilig’in farklı biçimde kullanımıyla birçok unsurda intihal edildiğini gördüm."

'Netflix, Defne Kaman'ın maceralarını dizi yapmak istedi'

2019 yılında Atiye dizisinin yapım şirketi OG’nin prodüktörlerinden birinin kendisine Defne Kaman’ın maceralarını Netflix dizisi yapma teklifinde bulunduğunu belirten Buket Uzuner süreci şöyle anlattı:

"2019 yılında Atiye dizisinin prodüktörlerinden biri mektup yazarak Defne Kaman’ın Maceralarını Netflix dizisi yapmak istediğini duyurdu. Ben de yaptığım incelemede son derecede güvenilir bulduğum bu beyefendi ile görüştüm. Yani Defne Kaman’ın maceralarının bir Netflix dizisi olarak yapılmasına olumlu yaklaştım. Bu görüşmelerimiz 8 ay kadar devam etti.

olarak yapılmasına olumlu yaklaştım. Bu görüşmelerimiz 8 ay kadar devam etti. Bu sırada bu beyefendi, OG şirketinin, Atiye dizisini yapan şirketin prodüktörlerinden olan bu beyefendi bana Göbeklitepe ’de bir dizi çektiklerinden bahsetti. Ben bununla hiç ilgilenmedim. Onu, kendi başka projesi olarak düşündüm. Daha sonra bu görüşmelerimiz devam ederken geçen sene Aralık ayında Kıbrıs ’ta bir çevre ve kadın konulu bir panele davet edilmiştim konuşmacı olarak. O gün otele döndüğümde, o gece yüzlerce sosyal medya mesajı ile karşılaştım ve çok şaşırdım. Meğer o gün Atiye dizisi yayına giriyor.

’de bir dizi çektiklerinden bahsetti. Ben bununla hiç ilgilenmedim. Onu, kendi başka projesi olarak düşündüm. Daha sonra bu görüşmelerimiz devam ederken geçen sene Aralık ayında ’ta bir çevre ve kadın konulu bir panele davet edilmiştim konuşmacı olarak. O gün otele döndüğümde, o gece yüzlerce mesajı ile karşılaştım ve çok şaşırdım. Meğer o gün yayına giriyor. Neredeyse 15 yılı bulan emeklerim sonucu ortaya çıkan Defne Kaman’ın maceraları, Defne Kaman ve anneannesi Umay Nine'nin okurları, sosyal medyanın değişik alanlarında bana mesajlar yollamışlardı. Çok şaşırdım tahmin edeceğiniz gibi… Nasıl bu kadar benzerlik var, 'Siz Defne Kaman’ı Atiye dizisine mi verdiniz, siz yayın kurulunda mısınız, senarist misiniz?' diye sorular vardı. Daha sonra diziyi izlediğimde ağzım açık kaldı. Defne Kaman başka bir adla Çorum’daki Hitit kazı alanından çıkmış Göbeklitepe’ye gitmişti. Tabii çok üzüldüm bu duruma. Prodüktörlerle yazışmalarım sonucunda o kadar önemli bir benzerlik olmadığını bana söylediği kayıtlar elimde mevcut.

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