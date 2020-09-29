Sienna Miller: Chadwick Boseman filmde adil ücret alabilmem için kendi ücretinin bir kısmını verdi

Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan ve 28 Ağustos 2020'de 43 yaşındayken kolon kanserinden hayata gözlerini yuman Chadwick Boseman'a son oynadığı filmlerden biri olan 21 Bridges'daki rol arkadaşı Siena Miller'dan minnet selamı geldi.

'Bir aktris olarak karşılaştığım en hayret verici şey'

Empire dergisinin Chadwick Boseman'a ithaf ettiği sayıya konuşan Sienna Miller, istediği ücreti almasını rol arkadaşının sağladığını ve bunun olabilmesi için kendi ücretinden feragat ettiğini, Boseman'ın koyduğu tavrın bir aktris olarak karşılaştığı en hayret verici şey olduğunu söyledi.

““He said, ‘You’re getting paid what you deserve, and what you’re worth.’," Sienna MIller recalled. " It’s just unfathomable to imagine another man in that town behaving that graciously or respectfully.” https://t.co/UTs3eqFS5C — Los Angeles Times (@latimes) September 28, 2020

"Böyle şeyler hiç olmaz" tespitini yapan Miller, ABD'li siyah aktörle birlikte çalışma süreçlerini şöyle anlattı:

"21 Bridges filminin yapımcısıydı ve beni de katmak için gerçekten çok uğraştı. Çalışmalarımın hayranı çıktı ki, bu çok heyecan vericiydi, çünkü ben ona 10 kat daha fazla hayrandım. Bu filmi yapmamız için bana yaklaştı, bana filmi teklif etti, tam da artık oyunculuk yapmak istemediğim zamanda. Dur duraksız çalışmış ve tükenmiştim, ama sonra onunla birlikte çalışmak istedim."

Sienna Miller Says Chadwick Boseman Took Pay Cut to Give Her Equal Pay: It Was 'Astounding'​ https://t.co/HOThrzJxuT — People (@people) September 28, 2020

'Bunun bana ödenmesini hak ettiğimi, benim buna değer olduğumu söyledi'

Ancak film sözleşmesi sırasında zorluk yaşadığını, ücret engeliyle karşılaştığını aktaran 38 yaşındaki aktris, Boseman'ın devreye girdiğini ve kendi ücretinin bir kısmını vererek istediğini almasını sağladığını belirterek şöyle devam etti:

"Bence bu onun kim olduğunun bir kanıtı. Bu oldukça büyük bütçeli bir filmdi ve herkesin Hollywood'daki ücret eşitsizliğinin farkında olduğunu biliyorum, ancak stüdyonun vermeyi düşünmediği bir rakam istedim. Ve işe geri dönme konusunda tereddüt ettiğim ve kızım okula başladığı için zaten uygun olmayan bir zamandı. 'Doğru şekilde telafi ederlerse bunu yaparım' dedim kendime. Ve Chadwick istediğim ücreti almam için kendi ücretinin bir kısmını bağışlayarak bunu sağladı. Bunun bana ödenmesini hak ettiğimi, benim buna değer olduğumu söyledi."

Sienna Miller Said Chadwick Boseman Used His Own Salary To Ensure She Was Equally Paid https://t.co/zp2NQdThiT — BuzzFeed (@BuzzFeed) September 28, 2020

'Diğer erkek oyuncu arkadaşlarıma bu hikayeyi anlattığımda susup kaldılar'

"Hollywood'da bir başka erkeğin bu kadar içtenlikli ve saygılı davrandığını hayal etmek bile imkansız. Her şey olup bittikten sonra diğer erkek oyuncu arkadaşlarıma bu hikayeyi anlattım ve hepsi de çok ama çok sessiz oturdular ve bu durumu bir süre düşündüler. Ama Chadwick'in yaptığında hiçbir gösteriş yoktu, sadece 'Elbette o rakamı almanı sağlayacağım, çünkü onların sana ödemesi gereken budur' vardı."

Chadwick Boseman boosted Sienna Miller's 21 Bridges salary from his own pay, she tells Empire. Read an extract from her remembrance here: https://t.co/pl46ktRw0J pic.twitter.com/OSIaEnKOg5 — Empire Magazine (@empiremagazine) September 28, 2020

Hayranlarıyla yakın ilişki kurması ve çocuk hastanelerini ziyaret etmesiyle tanınan ve ölümünün ardından cömertliğiyle ilgili pek çok anı paylaşılan Boseman'a ithafen geçen hafta Kaliforniya eyaletindeki Disneyland'de bir duvar resmi de açıldı.