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    Bölgeden geçenler, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu sahasında Nimbus 2000 adlı uçan süpürgeye binen Harry Potter Quidditch sporu yaptığı sahnelerinden esinlenerek yapılan heykelle selfie çekti.

    Harry Potter’ın heykeli Londra'da görücüye çıktı

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
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    Dünya genelinde pek çok hayranı bulunan, okunma ve izlenme rekorları kıran Harry Potter’ın heykeli İngiltere’nin başkenti Londra’ya dikildi.

    Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı ve dünya çapında fenomen olan Harry Potter karakterinin heykeli dün Londra'nın Leicester Meydanı'nda görücüye çıktı.

    Harry Potter’ı canlandıran aktör Daniel Radcliffe’i model alan bronz renkli heykel, 2001 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin galasının yapıldığı yerin çok yakınına dikildi.

    Heykel, ilk film uyarlaması olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki Quidditch maçında süpürgesiyle havalandığı sahneyi betimliyor.

    Harry Potter heykeli
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Harry Potter heykeli

    Piccadilly, Leicester Meydanı ve James Sokağı'nda turizm ve yatırım gibi işlerle meşgul olan 600'den fazla işletmeyi temsil eden Heart of London Business Alliance (Londra'nın Kalbi İş İttifakı) CEO'su Ros Morgan, "Harry Potter edebiyat, tiyatro ve tabii ki sinema için de çok önemli” ifadelerini kullandı.

    Morgan, “Dünyanın her yerinde her yaştan Harry Potter'in hayranlarının olduğunu biliyoruz ve onları Londra'nın Batı Ucu'nda ve Leicester Meydanı'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

    Böylece Harry Potter heykeli de ‘Meydandaki Sahneler’ projesi kapsamında daha önce heykelleri meydana dikilen Laurel & Hardy, Mary Poppins, Mr. Bean ve Paddington gibi film karakterlerine katılmış oldu.

    Heykelle büyülediğini gizleyemeyen çocuklardan biri olan 10 yaşında Potter hayranı Finn Bruce, "Harry Potter'i seviyorum ve sabahtan beri heykelle Quidditch oynuyormuşum gibi gösteren fotoğraflar için poz veriyorum" dedi.

    Harry Potter kitaplarındaki kurgusal bir spor olan Quidditch, büyücüler tarafından oynanan bir takım oyunudur. Süpürge üstünde, uçarak oynanır.

     

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    Etiketler:
    Londra, J. K. Rowling, İngiltere, uçan süpürge, süpürge, Harry Potter
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