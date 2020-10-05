Madonna, burcu yüzünden David Guetta'yla çalışmayı reddetti

Grammy ödüllü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta, Madonna'nın kendisi ile yeni albümü için çalışmak istediğini ancak burcunun akrep olduğunu öğrenince vazgeçtiğini söyledi.

Guetta, katıldığı 'Mcfly et Carlito' isimli YouTube kanalının programında Madonna ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

52 yaşındaki Fransız müzisyen, Madonna ile tanışma hikayelerinden bahsederek şarkıcının yeni albüm çalışması için kendisine teklif götürdüğünü ancak burcunu öğrenince vazgeçtiğini anlattı.

2009’da Madonna’nın 'Revolver' şarkısının remiksi ile Grammy kazandığını hatırlatan Guetta, "Ödülün ardından Madonna beni aradı ve remikse bayıldığını söyleyerek gelecek albümünü benim yapmamı istedi” diye konuştu.

Guetta, bunun üzerine Madonna ile yeni projelerini konuşmak üzere bir yemeğe çıktıklarını söyleyerek “Öğle yemeğine gittim. Her şeyden konuştuk, müzikten konuştuk, nasıl bir albüm yapmak istediğinden bahsetti. Çok hoştu. Sadece o ve ben vardık. Çok sakin ve cool’du. Yemeğimizi yedik. Çalışmaya ne zaman başlayacağımızı merak ediyordum" dedi.

'Seni tanımak güzeldi, hoşça kal'

Ünlü DJ, "Bana burcumu sordu" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Akrep burcu olduğumu söyledim. Aniden yüzü değişti ve bana 'Üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi. Hoşça kal' dedi."

16 Ağustos 1958 doğumlu olan Madonna’nın burcu ise aslan. Madonna, 1994'te akrep burcu olan şarkıcı Björk ile 'Bedtime Story' şarkısını birlikte yazmış ve şarkı top 10 listelerine girmişti.